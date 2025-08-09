Brindisi, nuovi volti a Roccaraso: si aggrega il difensore Carpineti

Il campionato di Eccellenza è ormai alle porte e il Brindisi, nel ritiro di Roccaraso, sta costruendo le fondamenta per una stagione che lo vedrà tra le protagoniste del torneo. Secondo indiscrezioni pervenute alla nostra redazione, proprio a Roccaraso, nelle ultime ore, si è unito al gruppo il difensore centrale Cristiano Carpineti. Classe 2006 ed ex Matera, il giovane si sta già allenando con la squadra biancazzurra.

Brindisi sempre attivo sul fronte mercato: nelle ultime ore è in corso una trattativa con Walter Cauteruccio, difensore classe 2007 in forza al Giugliano. Inoltre, si guarda con grande attenzione alla pista che porta a Raffaele Megaro, attaccante classe 2003 ex Ternana. Nella scorsa stagione, con la maglia dell’Orvietana, ha messo a segno ben 15 reti.

