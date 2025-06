Brindisi, nuove tariffe Tari: Forza Italia “Niente aumenti e più rate”

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza, le modifiche al regolamento e le nuove tariffe Tari per l’anno 2025. Una manovra definita “concreta e positiva” dal gruppo consiliare di Forza Italia, che ha sottolineato come non sia previsto alcun aumento della tassa sui rifiuti, e in alcuni casi si registri una riduzione degli importi dovuti.

Il provvedimento, proposto dall’assessore al bilancio Caterina Cozzolino, è stato presentato come un risultato rilevante per famiglie e imprese locali, soprattutto alla luce dell’aumento generale dei costi di gestione. A rendere possibile il mantenimento delle tariffe è stato, secondo la maggioranza, il miglioramento dell’attività di contrasto all’evasione, che ha permesso il recupero di somme considerevoli.

Tra le novità più apprezzate anche la possibilità, per gli utenti, di rateizzare il pagamento in cinque soluzioni, distribuite tra fine agosto e fine gennaio, con la particolarità di saltare il mese di dicembre, spesso critico per la concentrazione di spese familiari.

“Si tratta di risultati importanti – evidenzia Forza Italia – che dimostrano la volontà dell’Amministrazione di mantenere gli impegni presi e di offrire un servizio equo, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini”. Il gruppo consiliare ha inoltre dichiarato che questo rappresenta un primo traguardo, e che si proseguirà nel solco della responsabilità amministrativa e della giustizia fiscale.

Le nuove disposizioni riguardano sia utenze domestiche che non domestiche, e saranno operative con l’emissione dei prossimi avvisi Tari. L’Amministrazione invita i contribuenti a verificare le comunicazioni ufficiali, che forniranno il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento aggiornate.

