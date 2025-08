Brindisi, nove medici in arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino

Attivato anche il meccanismo delle ferie solidali, che permette ai dipendenti di cedere parte delle proprie ferie a colleghi in difficoltà

Novità importanti per il Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, che potrà contare sull’arrivo di nove nuovi medici, destinati ai reparti di Medicina d’emergenza-urgenza e Chirurgia plastica. Le nuove assunzioni arrivano a conclusione del concorso pubblico, indetto nei mesi scorsi, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Chi sono i nuovi medici

Tra i nuovi ingressi figurano tre specialisti: Angela Belfiore (classe 1991), Fabio Ruggiero (1986) e Rozeta Bircaj (1965), affiancati da sei specializzandi che entreranno a supporto dei reparti: Giovanni Cisaria, Irene De Maggio, Francesco Sgura, Ersilia Di Buduo, Anna Maria Isdraele e Francesco Cazzato.

In ambito di chirurgia plastica si registrano due innesti tra gli specializzandi, Luisa Quarta e Raffaele Strizzi, mentre tra gli altri professionisti entrati in servizio figurano anche Thom Douglas, Marcello Molle e Stefano Mogavero.

Le ferie solidali

Parallelamente, l’ospedale Perrino di Brindisi ha avviato una significativa iniziativa sul fronte del welfare aziendale: è stato attivato il meccanismo delle ferie solidali, che permette ai dipendenti di cedere parte delle proprie ferie a colleghi in difficoltà, in particolare per esigenze familiari gravi.

A beneficiare per prima del nuovo istituto è stata un’infermiera, che ha potuto contare sul sostegno dei colleghi per affrontare una situazione delicata. «Ogni gesto concreto di vicinanza e generosità rafforza il senso della nostra comunità sanitaria» ha dichiarato Andrea Molino, direttore medico dell’ospedale, sottolineando il valore umano dell’iniziativa.

De Nuccio: “Ambiente di lavoro solidale e coeso”

Apprezzamento è stato espresso anche da Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’ASL di Brindisi, che ha parlato di “una risposta corale e sentita da parte del personale, che ha dimostrato grande sensibilità e spirito di squadra”. Il gesto collettivo, ha aggiunto, “è segno tangibile di un ambiente di lavoro coeso, dove le competenze professionali si accompagnano a una profonda umanità”.

