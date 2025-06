Brindisi: notte di fuoco, auto in fiamme nel capoluogo e a Francavilla Fontana

BRINDISI- Auto in fiamme nella notte nel territorio brindisino, una nel capoluogo e l’altra a Francavilla Fontana. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti in tarda serata, poco prima della mezzanotte, in contrada Palmarini per spegnere le lingue di fuoco che hanno danneggiato una BMW X1. Verso le 02.30, invece, la squadra di Francavilla Fontana è intervenuta in via Pietro Calamandrei, sempre per un incendio auto. L’intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli incendi. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

