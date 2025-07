Brindisi, non solo Saraniti e Maiorino: sondato anche Burzio

Comincia a prendere seriamente forma il Brindisi 2025/2026, con il direttore sportivo biancazzurro Emanuele Righi che sembra stia partendo dall’attacco nell’allestimento della rosa che giocherà il prossimo campionato di Eccellenza. Andrea Saraniti, come raccontato in anteprima e in esclusiva, sarà presto un nuovo calciatore del Brindisi, e Pasquale Maiorino potrebbe raggiungerlo nonostante il rinnovo contrattuale firmato di recente a Picerno.

Per completare il tridente, gli adriatici starebbero pensando ad un altro calciatore di categoria superiore: Paolo Burzio. L’ex (tra le altre) di Matera, Fidelis Andria, Casarano e Lavello potrebbe ripartire dall’Eccellenza pugliese, con tutte le intenzioni di riportare il Brindisi in Serie D nel più breve tempo possibile. Il tridente Maiorino-Saraniti-Burzio è una concreta suggestione.

