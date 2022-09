BRINDISI – “Sicurezza usata solo per la campagna elettorale”. È questa l’accusa del sindaco di polizia Siap di Brindisi per quella viene definita una campagna elettorale più strana del solito, con la sicurezza da sempre un cavallo di battaglia, dei partiti politici. Dalla politica tutta, ci aspettiamo meno slogan più fatti è il messaggio dei sindacati che lancia un appello, per non facciamo mancare alla sicurezza le necessarie risorse, assumendo nuovi giovani e creando apparati di controllo del territorio efficienti e in grado di rispondere alle istanze dei cittadini, in particolare per le fasce più deboli della Società.