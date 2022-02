BRINDISI – Nessuna svolta nella vertenza acquedotto pugliese a Brindisi dopo l’allarme lanciato dai sindacati nelle scorse settimane e l’incontro in prefettura nei giorni scorsi. In queste ore scade il termine che li vede legati alla vecchia azienda. Una situazione che potrebbe esplodere nelle prossime ore in questa fase di assoluta incertezza per numerose famiglie e lavoratori.