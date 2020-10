BRINDISI-NARDO’ SU ANTENNA SUD EVENTI, CH. 174

Condividi

Un derby emozionante, ricco di storia e tradizione, quello in programma al Fanuzzi: di fronte la capolista Brindisi, unica compagine del raggruppamento H a punteggio pieno (malgrado la penalizzazione) dopo due giornate, e un Nardò desideroso di rialzarsi dopo un esordio che, nonostante le buone prestazioni, non ha portato punti.

Il match, grazie all’ennesimo sforzo del gruppo Editoriale Distante sul fronte calcistico regionale, verrà trasmesso in diretta integrale su Antenna Sud Eventi, ch.174. Il periodo emergenziale che, difatti, vieta al pubblico di presenziare sugli spalti, è un impedimento di non poco conto, ragion per cui la messa in onda di uno dei derby più interessanti di Serie D può considerarsi un gentile omaggio da parte dell’Editore Domenico Distante nei confronti dell’utenza brindisina e neretina, ma anche di tutti coloro appassionati di Serie D.

Appuntamento a partire dalle ore 14.45 con un ricco pre-partita. Telecronaca affidata a Giuseppe Andriani e Davide Cucinelli.