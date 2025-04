Brindisi-Nardò 3-2: altalena di emozioni, ma alla fine la spuntano i messapici

Una vittoria per credere ancora nei playout: il Brindisi ci prova, fino alla fine. Importantissimo ed in rimonta il successo ottenuto contro il Nardò. Finisce 3-2 al Fanuzzi dopo l’avvio sorprendente della squadra neretina (a segno gli ex Calderoni e D’Anna) lo scatto d’orgoglio degli uomini di Ragno: Rajkovic, Jansen ed Hernaiz rispondono. Nardò a -3 dai playoff a due partite dal termine, Brindisi a -9 dalla terzultima posizione. Di seguito tutte le azioni salienti della partita.

LA CRONACA

52’ FINISCE QUI! Brindisi batte Nardo 3-2. Vittoria pesante in chiave salvezza.

51’ punizione Nardò, pallone lungo poco oltre centrocampo, allontana la difesa messapica.

50’ cambio Brindisi: fuori Nikolli, dentro Vazquez

48’ Finale vivace. Espulso Ragno, ammonito Nikolli.

45’ concessi 6’ di recupero.

37′ Cambi Nardò: fuori Delvino e Fornasier, dentro Davi e Mazzotta.

36′ Occasionissima ancora per il Brindisi: Dellino mette un insidioso pallone al centro dell’area, il Nardò devia in angolo. dagli sviluppi di quest’ultimo sempre Dellino manda a lato

32′ il Brindisi ci prova ancora: tiro cross di Venanzio, palla che termina sull’esterno della rete. Ma i ritmi di gioco si sono abbassati. Intanto guai fisici per Incerti: al suo posto entrerà in campo Dellino per questo finale di partita.

30′ Non succede nulla di rilevante in campo, ma i cambi continuano: nel Brindisi fuori Hernaiz, dentro Canale.

20′ Cambio Nardò: Munoz per Trinchera. Fuori anche Mengoli per far posto a Milli.

18′ SORPASSO BRINDISI! 3-2. Corner corto battuto dai messapici, palla che finisce nella mischia. La palla prima non passa la linea, poi viene ribadita in rete con decisione a due passi da Galli. Ha segnato Jansen.

12′ Calcio d’angolo Brindisi dalla bandierina di sinistra, palla in area da cross di Ledesma ma sfera mancata di testa da Rajkovic.

10′ doppio cambio Brindisi: Venanzio e Martinenko in campo, fuori Gasti e Cirio.

5′ Prova a spingere Nardò: percussione di Correnti da destra, cross in area e sponda di D’Anna per Lucas, che però non riesce a finalizzare a dovere.

1′ Problemi risolti, gioco ripreso: via al secondo tempo!

16.06 – c’è da pazientare ancora un po’: manca ancora qualcosa prima di cominciare. Ultimi accorgimenti.

16.04 – squadre in campo per l’inizio del secondo tempo. Non ci sono cambi.

FINE PRIMO TEMPO

45′ Non c’è recupero, finisce qui il primo tempo: Brindisi-Nardò 2-2. Gara frizzante, non sono sin qui mancate le emozioni.

42′ Corner Brindisi. Cross battuto da destra e stacco di testa in area ancora di Rajkovic, sfera fuori e nulla di fatto.

32′ PAREGGIA IL BRINDISI, RAJKOVIC! Cross in profondità, palla in area di Rajkovic che anticipa i difensori avversari e insacca il pallone alla sinistra di Galli. Rimonta completata, 2-2.

31′ Tentativo di cross di Munoz in area da destra, respinge la difesa del Brindisi. Non cala l’intensità dopol e reti messe a segno.

20′ REAZIONE IMMEDIATA DEL BRINDISI, 1-2 E DISTANZE ACCORCIATE. Succede di tutto al Fanuzzi: pallone al limite dell’area, conclusione decisiva di Hernaiz, immobile Galli.

18′ RADDOPPIO NARDO’, SEGNA D’ANNA. Clamoroso buco difensivo per vie centrali, ne approfitta per inserirsi D’Anna che davanti a Milan poi non sbaglia. 0-2.

14′ NARDO’ IN VANTAGGIO! Dagli sviluppi del corner battuto da destra, palla in area per l’inserimento vincente in mischia di Calderoni . Brindisi-Nardò 0-1.

13′ altra occasionissima per il Nardò! Correnti stavolta, botta sicura verso Milan ma c’è la deviazione in angolo.

7′ Occasione Nardò, ora più pericoloso: ripartenza, incursione in area da destra e conclusione in diagonale finale di Lucas, palla che sfiora il secondo palo della porta difesa da Milan.

4′ Fase di studio tra le due squadre, da segnalare solo un tentativo di percussione di Correnti per gli ospiti che non si è trasformato in vera e propria occasione da rete.

1′ Partiti! Via al match

15.02 – Le squadre hanno effettuato il loro ingresso in campo: Brindisi in maglia azzurra che attacca da sinistra verso destra, neretini in maglia nera dal lato opposto. Cielo nuvoloso al Fanuzzi, terreno di gioco non in perfette condizioni.

14.20 – Alle ore 15 in campo Brindisi e Nardò al Fanuzzi: padroni di casa per la salvezza, ospiti per i playoff. Motivazioni diverse ma altissime. Ecco intanto le formazioni ufficiali delle due squadre.

BRINDISI-NARDÒ

Brindisi: Milan, Jansen, Incerti (32’st Dellino), Scoppa, Rajkovic, Ledesma, Hernaiz (30’st Canale), Cirio (10’st Venanzio), Vitti, Nikolli (50’st Vazquez), Gasti (10’st Martinenko). All. Ragno

A disposizione: Mataloni, Della Pina, Palazzo, Manole.

Nardò: Galli, Fornasier (37’st Davi) , Correnti, Piccioni, D’Anna, Delvino (37’st Mazzotta), Montagna, Mengoli (20’st Milli), Lucas, Calderoni, Munoz (20’st Trinchera). All. De Sanzo

A disposizione: De Luca, Mossolini, Gatto, Piazza, Lollo, Trinchera

Arbitro: Aurisano di Campobasso

Assistenti: Palazzo e Di Minico

