BRINDISI – Abbandono illecito di rifiuti nelle contrade brindisine con conseguenti problemi economici ma anche legali per i proprietari dei terreni oggetto di scarico da parte di ignoti. La consigliera Lo Martire accompagnata dai colleghi di opposizione Gabriele Antonino e Marco Vadacca ha presentato una mozione per affrontare questo importante e delicato tema. La richiesta è quella di una istituzione di un coordinamento con le Forze dell’Ordine del Territorio e l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di identificare i responsabili degli abbandoni illeciti dei rifiuti ed avvisare le Autorità in tempo reale.