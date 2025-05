Brindisi, morte migrante a Restinco: Cobas presenta esposto

BRINDISI – Il sindacato Cobas di Brindisi presenterà un esposto in Procura sul decesso di un ospite del Cpr di Restinco avvenuto la scorsa settimana all’interno della struttura, ma anche per denunciare le condizioni di vita nel Centro. Se ne parlerà in conferenza stampa convocata dal segretario provinciale Bobo Aprile e in programma il prossimo venerdì, davanti allo stesso Cpr.

“Le nostre iniziative continuano, dopo aver organizzato le proteste alla partenza della nave militare che trasportava migranti, ospiti nei Cpr italiani, verso i centri in Albania”. Secondo Aprile è “grave l’impenetrabilità di queste strutture e la loro profonda riservatezza, così come è avvenuto con la visita del parlamentare Claudio Stefanazzi, che non è stato informato del fatto che ad alcuni metri giacesse il cadavere del giovane nigeriano”. E, ancora, “La cosa certa in questi CPR sono le condizioni in cattività di esseri umani che sono costretti ad ingerire quantità notevoli di tranquillanti, che possono portare a conseguenze serie sulla salute”

L’episodio era stato denunciato dallo stesso parlamentare dem lo scorso 2 maggio, a poche ore di distanza dal decesso del 35enne nigeriano morto, si ritiene, per un infarto. La salma dell’uomo è conservata in ospedale, al Perrino di Brindisi, in attesa dell’autopsia disposta dal pm Pierpaolo Montinaro per la giornata di mercoledì.

