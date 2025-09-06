6 Settembre 2025

Brindisi Montagna: al parco della Grancia l’expo Pro loco Basilicata

Giuseppe Cutro 6 Settembre 2025
La cornice del parco naturalistico della Grancia a Brindisi Montagna, in provincia di Potenza, ha ospitato l'Expo Pro Loco Basilicata

Un momento di promozione dell’intero territorio regionale per far conoscere alcune delle eccellenze prodotte in Basilicata e questo il senso alla base della prima edizione dell’Expo Pro loco Basilicata che si è svolto nello scenario naturalistico del parco della Grancia, a Brindisi di Montagna in provincia di Potenza.

Il luogo adatto, perfetta sintesi tra natura e territorio per presentare e promuovere le produzioni e locali e le peculiarità dei borghi della Basilicata e delle regioni limitrofe.

Una vetrina dunque per una regione come la Basilicata in grado di mettere a valore le proprie risorse di aree verdi e parchi naturalisti affichè siano ancora di più volano di sviluppo e turismo

