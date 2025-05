Brindisi, monsignor Intini: “Serve più umanità verso i migranti in fuga”

“Sta mancando un po’ di umanità, forse. Capisco che il discorso dell’integrazione, dei migranti è difficoltoso, ma se ci lasciamo guidare da un po’ di umanità nei confronti di queste persone, che fuggono da situazioni drammatiche e affrontano questi viaggi della speranza, capiremmo che forse è necessario avere un’attenzione diversa”. Con queste parole, monsignor Giovanni Intini, vescovo della diocesi di Brindisi e Ostuni, è intervenuto in merito alle recenti tragedie che hanno coinvolto due migranti nel territorio brindisino.

Nei giorni scorsi, un giovane di 27 anni originario del Senegal è stato investito mortalmente da un’auto lungo la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni. Poche ore dopo, un altro episodio drammatico si è verificato nel Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco, dove ha perso la vita un cittadino nigeriano di 35 anni.

Di fronte a questi fatti, il vescovo ha lanciato un appello alla coscienza collettiva e alle istituzioni: “Sta mancando l’umanità nella gestione di questo fenomeno migratorio ultimamente. Queste persone non vengono per fare una gita o per turismo, vengono per disperazione”.

Giovanni Intini ha ribadito la necessità di garantire dignità e rispetto a chi affronta situazioni estreme: “E almeno rispettiamo la dignità, l’umanità e la disperazione di queste persone. Trattiamoli come meglio si può”. Infine, ha sollecitato un maggiore impegno congiunto da parte dei Paesi europei: “Ritengo necessaria la sinergia di tutti dell’Europa, e non solo di alcuni Paesi che sono esposti sul Mediterraneo”.

