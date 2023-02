BRINDISI – È il giorno di Mons. Giovanni Intini che si insedia come nuovo arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni. Una giornata intensa di emozioni e di impegni per il successo di Domenico Caliandro che prima ha fatto visita ai detenuti del carcere di Brindisi poi ha incontrato la stampa fermandosi a pranzare con i poveri nella mensa Caritas per concludere la giornata con la celebrazione della messa di insediamento. Un primo messaggio rivolto ai più fragili ma anche ai giovani con una richiesta di collaborazione e di unità con l’impegno per un lavoro di conoscenza di questo nuovo e ampio territorio.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

