BRINDISI – Potrebbe arrivare nella giornata di oggi l’annuncio del nuovo Arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni che succederà a Domanico Caliandro che ha rassegnato le dimissioni a settembre per il raggiungimento del limite d’età. Si tratta di monsignor Giovanni Intini, attuale vescovo della Diocesi di Tricarico, in Basilicata e nativo di Gioia del Colle. Giovane vescovo cinquantaseienne ordinato vescovo da Papà Francesco nel 2017. L’annuncio arriverà nell’incontro spirituale previsto nel santuario di “Jaddico” che avverrà in contemporanea con la comunicazione ai sacerdoti di Tricarico e coinciderà con la pubblicazione della nomina ufficiale da parte del Vaticano.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts