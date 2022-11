Condividi su...

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta sulla morte di una neonata , venuta alla luce già senza vita, pochi giorni fa all ospedale San Giacomo di Monopoli . Due medici dell equipe che hanno assistito al parto sarebbero indagati per responsabilità colposa in ambito sanitario. Si tratterebbe di un atto dovuto, dopo la denuncia dei familiari. Il 16 novembre sarà conferito l’incarico per l esecuzione dell autopsia

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts