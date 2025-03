BRINDISI – Avevano pescato illegalmente mille ricci di mare: per questo, due sub appena riemersi sono stati sorpresi e sanzionati dai militari della Capitaneria di Porto, in azione nei giorni scorsi in località Salinella Vecchia, litorale di Brindisi. I ricci, circa un migliaio, sono stati rigettati in mare.

L’operazione di incastra in una attività di indagine volta al contrasto della pesca illegale, con particolare attenzione alla pesca ed al commercio illegale del riccio di mare. Il tutto, anche alla luce della recente Legge Regionale n. 6 del 18 aprile 2023 ‘Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”, che vieta nel mare territoriale della Puglia il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi per tre anni.

Brindisi, mille ricci di mare appena pescati: sanzionati due sub

Nel caso di specie, il personale della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, a seguito di appostamenti via terra e via mare, iniziati alle prime luci dell’alba, individuavano due sub intenti alla pesca del riccio di mare. Una volta rientrati a terra, gli stessi venivano fermati con le loro auto rinvenendo all’interno dei rispettivi bagagliai, un totale di circa 1000 ricci di mare. Gli stessi, freschi ed ancora allo stato vitale, verosimilmente destinati ad alimentare il mercato illegale lungo strade del territorio comunale o presso esercizi di ristorazione, sono stati sottoposti a sequestro ed immediatamente rigettati in mare.

Dopo aver generalizzato entrambi gli occupanti delle due autovetture, sono state comminate rispettivamente due sanzioni sanzioni amministrative pari a 2.000,00 euro per un totale di 4.000,00 euro. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano assicura che in questi giorni, in tutto il Compartimento Marittimo di giurisdizione, continueranno gli accertamenti al fine di verificare il rispetto, non solo della normativa in materia di cattura dei ricci di mare, ma delle leggi che tutelano l’intera filiera ittica ed il consumatore finale.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero blu 1530.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author