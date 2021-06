Brindisi | Migrante muore colto da malore in bici

Migrante perde la vita colto da malore mentre a bordo di una bicicletta a Brindisi mentre tornava a casa.

Il 27enne di origini maline risultava domiciliato nella frazione di Tuturano.

La tragedia è avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno sulla strada provinciale 43 che collega Brindisi con Tuturano. Alcuni automobilisti testimoni della tragedia hanno subito contattato il 118 ma i sanitari nulla hanno potuto fare per riportarlo in vita. Da quanto si apprende il giovane era giunto nel Brindisino da appena tre giorni. Tornava a casa a Tuturano, dove vive il fratello che lo stava ospitando quando si è accasciata a terra ed ha perso la vita. I sanitari hanno accertato la morte per cause naturali.

Il pubblico ministero di turno, informato dei fatti, accertata la “morte naturale” ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.