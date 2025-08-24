Brindisi, meteo non ha aiutato agosto degli stabilimenti balneari

Il sindacato balneari di Brindisi analizza un agosto difficile a causa delle condizioni meteo non favorevoli Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts Continue Reading Previous SAPPE: “Cinque evasi in cinque giorni, serve l’Esercito fuori dagli istituti” potrebbe interessarti anche SAPPE: “Cinque evasi in cinque giorni, serve l’Esercito fuori dagli istituti” 24 Agosto 2025 Redazione Pregiudicato di Mesagne bloccato mentre tenta furto in hotel 24 Agosto 2025 Redazione Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo 24 Agosto 2025 Antonio Bucci San Donaci, incendio hangar aerei: due feriti, uno in codice rosso 24 Agosto 2025 Davide Cucinelli Locorotondo: tutti a caccia di Giorgia Meloni 23 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025 23 Agosto 2025 Cristina Cavallo
potrebbe interessarti anche
SAPPE: “Cinque evasi in cinque giorni, serve l’Esercito fuori dagli istituti”
Pregiudicato di Mesagne bloccato mentre tenta furto in hotel
Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo
San Donaci, incendio hangar aerei: due feriti, uno in codice rosso
Locorotondo: tutti a caccia di Giorgia Meloni
Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025