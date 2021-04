Il caso degli operatori sanitari restii al vaccino, in Italia, in Puglia e a Brindisi, ha destato anche l’interesse del New York Times. La principale testata statunitense ha pubblicato sul web un articolo in cui cita anche il caso Brindisi, dove il dirigente dell’Azienda Sanitaria Giuseppe Pasqualone ha preso provvedimenti nei confronti dei “no vax” in camice.