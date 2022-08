Un maxi tamponamento si è verificato sulla SS 613 intorno alle 11.00 di sabato 20 agosto, nei pressi del quartiere La Rosa di Brindisi. Almeno una decina le auto coinvolte, anche se al momento non si registrano feriti gravi. Sul posto Polizia, Polizia Locale, sanitari del 118 e un mezzo di soccorso Aci. Gravissimi disagi alla circolazione, anche per via del controesodo di agosto: in direzione Brindisi, provenienza da Lecce, almeno dieci chilometri di coda.