Brindisi-Martina, vietata la trasferta per gli ospiti

Il Prefetto della Provincia di Brindisi, vieta la trasferta a tutti i residenti della provincia di Taranto per il derby che il Martina affronterà lontano dalle proprie mura amiche contro il Brindisi, gara valevole per la 25°giornata del campionato di Serie D/H. La partita, dunque, si disputerà solo in presenza dei tifosi locali.

