BRINDISI – Una manifestazione di interesse pubblicata dall’ AdSP MAM per l’affidamento in concessione demaniale dello storico ristorante “Picnic”, in località Bocche di Puglia-Sciaia a Brindisi. Un locale molto in voga negli anni Cinquanta non solo come ristorazione ma anche per musica e ballo dei giovani brindisini e turisti, ricadente proprio nell’area demaniale marittima di giurisdizione dell’Ente portuale a pochi passi dalla nuova spiaggia comunale di Materdomini. Un avviso esplorativo che porva anche a sfruttare le agevolazioni burocratiche e finanziarie derivanti dalle aree Zes.