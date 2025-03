Brindisi – Manfredonia, scattano i DASPO per i tifosi ospiti

La Polizia di Stato di Brindisi ha notificato quattro D.A.SPO., provvedimento che vieta l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgano manifestazioni agonistiche calcistiche, nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio del Manfredonia.

I fatti si riferiscono al 15 dicembre dello scorso anno, quando si è disputato l’incontro di calcio valevole per il Campionato di serie D “Brindisi Football Club – Manfredonia Calcio 1932”.

Al termine della partita, un gruppo di tifosi sipontini, prima di lasciare lo stadio Fanuzzi, ha distrutto porte, lavandini e servizi igienici dei bagni ubicati all’interno del settore loro dedicato, causando gravi danni.

L’attività di indagine della DIGOS, attraverso la visione dei filmati realizzati da personale della Polizia Scientifica, ha consentito di estrapolare i fotogrammi dai quali sono emerse precise responsabilità per alcuni degli autori dei comportamenti antisportivi, costituenti turbativa dell’ordine pubblico, per cui si è inteso procedere con le valutazioni di carattere amministrativo.

Così, a seguito dell’istruttoria svolta dal personale della Divisione Anticrimine, il Questore di Brindisi Giampietro Lionetti, nell’ambito della politica del massimo rigore nei confronti di chi si reca alle manifestazioni sportive non rispettando le regole, ha adottato i 4 D.A.Spo.

Le Misure di Prevenzione, tutte della durata di 4 anni, prevedono il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le competizioni di calcio relative ad incontri ufficiali e amichevoli, di tutti i campionati o tornei, sia professionistici che dilettantistici, che verranno disputati nel territorio nazionale.

Il divieto è altresì esteso ai luoghi circostanti gli impianti sportivi nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive.

