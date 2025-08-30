30 Agosto 2025

Brindisi: maltempo su tutta la provincia: pioggia intensa, vento forte e voli dirottati

Cristina Cavallo 30 Agosto 2025
Maltempo su gran parte del territorio brindisino nella giornata di sabato 30 agosto 2025, con piogge intense e forti raffiche di vento che hanno causato numerosi disagi. Nel pomeriggio sono state particolarmente colpite le zone di Fasano, Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria e altri comuni limitrofi.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in circa trenta interventi, soprattutto per allagamenti e alberi caduti a causa delle condizioni meteo.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti aerei: cinque voli diretti all’aeroporto del Salento di Brindisi sono stati dirottati sullo scalo di Bari.

A Ceglie Messapica, il nubifragio ha costretto gli organizzatori ad annullare la serata conclusiva della rassegna “La Piazza”, che avrebbe visto come ospite Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Le autorità restano in allerta in vista di eventuali nuovi peggioramenti nelle prossime ore.

