Brindisi | Maltempo, allagamenti e soccorsi

Case allagate, auto rimaste bloccate, strade chiuse e automobilisti soccorsi. Nel giro di poche ore, sono state decine le segnalazioni e le richieste di soccorso “lavorate” dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Il maltempo e la forte pioggia di queste ore stanno mettendo a dura prova la viabilità di alcune arterie, tra il capoluogo adriatico e la sua provincia.

Al momento, a Brindisi risulta bloccata la strada per la Lega navale e il sottopasso per via Materdomini.