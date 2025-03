Brindisi: lupo a Cerano, parla l’esperta

BRINDISI- Ha destato curiosità, e forse preoccupazione, la presenza di un lupo nell’area industriale di Cerano. L’esemplare, una femmina, è stato filmato e il video è diventato virale sui social. L’esperta spiega che l’animale non è pericoloso per l’uomo e che, anzi, dall’uomo non dovrebbe essere molestato. L’intervista a Paola Pino D’Astore, responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica Provincia di Brindisi

