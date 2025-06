Brindisi, Luperti e Greco: “Creset tartassa anche chi ha già pagato”

Chiesta convocazione urgente di una seduta alla presenza del comandante della Polizia Locale e del dirigente alle Finanze del Comune

Nuove proteste a Brindisi in merito all’attività della Creset, la società concessionaria incaricata della riscossione dei tributi comunali. La denuncia arriva dai consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco, che segnalano numerosi casi di cittadini destinatari di ingiunzioni di pagamento nonostante avessero già provveduto a saldare quanto dovuto.

Secondo quanto riferito dai due esponenti consiliari, diversi contribuenti avrebbero ricevuto intimazioni di pagamento pur avendo immediatamente trasmesso, tramite PEC, tutta la documentazione attestante il regolare versamento, comprese le ricevute e un apposito attestato firmato dal comandante della Polizia Locale che certifica l’avvenuto pagamento delle contravvenzioni.

Nonostante ciò, la Creset avrebbe comunque avviato le procedure di ingiunzione e pignoramento, alimentando ulteriori disagi per i cittadini.

Per questo motivo, Luperti ha formalmente richiesto al presidente della Commissione Bilancio la convocazione urgente di una seduta alla presenza del comandante della Polizia Locale e del dirigente alle finanze del Comune. “I cittadini di Brindisi non possono continuare a essere tartassati in questo modo”, ha dichiarato.

