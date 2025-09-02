2 Settembre 2025

Brindisi, lo stadio “Fanuzzi” tra lavori e prima di campionato

Davide Cucinelli 2 Settembre 2025
A Brindisi tutto pronto per l’inizio del campionato di calcio con l’apertura dello stadio “Fanuzzi” parzialmente agibile per i lavori legati ai giochi del mediterraneo 2026

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

