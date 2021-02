Brindisi | Lippolis presidente Confindustria, plaude Villa Franca: “svolta decisiva”

La Rete Imprese Villa Franca plaude alla designazione di Gabriele Lippolis a presidente di Confindustria Brindisi.

“Finalmente – scrive in una nota il presidente di Villa Franca Francesco Fullone – un robusto e caldo raggio di Sole illumina uno dei settori più importanti e fondamentali dell’economia provinciale di Brindisi e del Salento: la Confindustria di Brindisi. L’elezione del dott. Gabriele Lippolis quale presidente della Confindustria provinciale, attesa da tempo, riempie noi tutti della Rete Imprese di profonda gioia e di nuove speranze. Siamo convinti che questa nuova presidenza segnerà una svolta decisiva per lo sviluppo di questa terra, spesso massacrata da rivalità stupide e dannose e che sono servite solo a rallentare la sua crescita in momenti particolari in cui invece bisognava unire tutte le forze in campo in modo armonico. Il Presidente Lippolis , siamo altresì convinti, che collaborerà alla pianificazione di quelle barriere e ad eliminare quei lacci che hanno costretto l’economia e lo sviluppo generale a rallentare il suo passo, sacrificando tante aziende; e a incoraggiare tante intelligenze scalpitanti e vogliose di crescere e svilupparsi per il proprio interesse certamente, ma anche per dare nuova linfa vitale alla boccheggiante economia locale e salentina, aiutandole a riprendere la loro corsa verso lo sviluppo. Il robusto “Team” che si unisce a lui (li conosciamo quasi tutti) favorirà senz’altro, in questo momento difficile e delicato della storia umana (dove più che mai sono necessarie professionalità, esperienza, umiltà, forze unite ed alti valori morali) agevolerà questa crescita in modo esponenziale e ci auguriamo dia grande respiro al Salento – ne è certo Fullone – per un futuro di vero benessere per gli operatori ma anche per un più roseo futuro soprattutto per i giovani che in questo momento vedono solo nere nubi dense di tristi presagi. Complimenti al Presidente dr. Lippolis ed a tutto il suo Team con un sentito ed affettuoso augurio di Buon Lavoro da parte di tutti i soci della Rete, dai componenti il Consiglio Direttivo e da chi scrive”.