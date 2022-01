BRINDISI – Tornano a far sentire la loro voce disperata gli ex lavoratori gse finiti in cassa integrazione dopo la divisione all’interno del gruppo Dema tra Dar e Dcm. Con la notifica dei licenziamenti giunta in questi giorni e la netta presa di posizione dei cassaintegrati stessi che tramite il loro rappresentante Christian Saponaro hanno contestato le modalità con cui si è arrivati ad una conclusione che tutti temevano ma che disattente gli accordi siglati in più circostanze in questi anni per il riassorbimento di questi lavoratori.