Brindisi, legale ex sindaco Antonino: “Mai sottratti fondi pubblici al Comune”

L’avvocato Vito Brigitta: “Tante inesattezze da chiarire, danno d’immagine, non erariale”

In seguito alla sentenza del Tribunale di Brindisi, che ha omologato il piano di ristrutturazione del debito presentato da Giovanni Antonino, sono giunte alcune precisazioni da parte del suo legale, avvocato Vito Birgitta, volte a chiarire alcuni aspetti ritenuti inesatti nella ricostruzione mediatica della vicenda.

Il legale ha ricordato che già nel 2022 il suo assistito aveva fatto ricorso a una procedura prevista dalla normativa vigente in materia di sovraindebitamento, accessibile a qualunque cittadino, a condizione che vi sia corrispondenza tra la richiesta e la reale condizione economica e patrimoniale del debitore.

LLa Corte dei Conti e la Procura della Repubblica non sono state parti nel procedimento, che per legge si svolge tra il debitore e i creditori. in questo caso Comune di Brindisi e Agenzia delle Entrate – spiega Brigitta -. Entrambi si sono formalmente opposti al piano chiedendo anche il parere della Procura presso la Corte dei Conti, poi acquisito agli atti e valutato dal Tribunale”.

Un punto particolarmente rilevante riguarda la natura del debito. “Il debito di Antonino non ha carattere erariale, bensì si riferisce a un danno d’immagine inflitto dalla Corte dei Conti”, ha sottolineato l’avvocato. In altre parole, Antonino non avrebbe sottratto risorse economiche al Comune durante il suo mandato da sindaco, né avrebbe causato un danno patrimoniale diretto all’ente. La quantificazione del danno, ha spiegato Birgitta, si è basata sulle somme contenute nei capi d’imputazione penale, mai però accertate in via definitiva.

Il legale ha anche evidenziato che la scelta del suo assistito di proporre un piano con un versamento mensile di 600 euro a vita, risulta più onerosa rispetto a quanto previsto da un’eventuale esecuzione forzata, come un pignoramento della pensione. Antonino, oggi pensionato e privo di beni immobili (dopo l’asta di cinque immobili, compresa la casa di residenza), avrebbe potuto limitarsi a una restituzione significativamente inferiore.

In conclusione, Vito Brigitta ha espresso una considerazione personale del suo assistito: “La decisione di attivare la procedura non nasce da convenienze economiche, ma dal desiderio di riparare, almeno in parte, a eventi di vent’anni fa, probabilmente amplificati rispetto alle effettive responsabilità. Un tentativo, per quanto difficile, di fare pace con la propria città”.

