Brindisi: le sfide di settembre

Anna Saponaro 30 Agosto 2025
centered image

BRINDISI- Settembre porterà novità importanti per la città di Brindisi. Sarà,  infatti, il mese dell’avvicendanento ai vertici di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,  Confindustria e Consorzio Asi, tre enti strategici per il futuro del capoluogo adriatico.

Anna Saponaro

