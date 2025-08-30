Brindisi: le sfide di settembre

BRINDISI- Settembre porterà novità importanti per la città di Brindisi. Sarà, infatti, il mese dell’avvicendanento ai vertici di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Confindustria e Consorzio Asi, tre enti strategici per il futuro del capoluogo adriatico.
