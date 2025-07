Brindisi: le presunte “verità nascoste” della BMS

BRINDISI- Documenti nelle mani delle autorità competenti e consiglio comunale in programma il primo agosto. Nel frattempo, riflettori puntati e bocche tutt’altro che cucite sulla BMS, municipalizzata del Comune di Brindisi sulla quale, così pare, qualcuno vorrebbe calasse il sipario. In assise si discuterà del piano di risanamento aziendale proposto dall’amministratrice Rossana Palladino, una sorta di ultima spiaggia che, nel caso in cui non dovesse passare, secondo i bene informati, potrebbe aprire a scenari non certamente confortanti. Ora però sembra essere il tempo delle “verità nascoste” – tutte ovviamente da avvalorare nelle sedi opportune- sulla gestione e sulle dinamiche della partecipata. Sull’argomento più caldo dell’estate, dopo le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da diversi esponenti politici locali, è intervenuto il responsabile dei parchi cittadini e della sede, Sandro Trane: “Nessuno ha mai detto che quando il PD era al governo della città veniva usata- da autista estraneo ai fatti- una Fiat Panda “fantasma”, intestata a società sconosciuta che veniva utilizzata nello stesso modo” ha commentato in risposta alle affermazioni del segretario cittadino del PD, Francesco Cannalire, che di recente ha denunciato l’uso promiscuo delle auto aziendali. L’utilitaria- il cui noleggio, da documenti, sarebbe costato circa 40 mila euro l’anno- è attualmente inutilizzata, ferma nel parcheggio della BMS. Sempre allo stesso periodo risalirebbe, secondo Trane, un servizio di guardiania fornito dall’azienda al dormitorio di via provinciale San Vito, ma del contratto non vi sarebbe traccia. Contratto che invece esisterebbe con la Green City Lite che, in subappalto e a chiamata, si occupava della gestione della pubblica illuminazione. In questo caso, sempre stando alle dichiarazioni di Trane, mancherebbe invece la rendicontazione. Da chiarire anche le dinamiche che regolavano il servizio di carro attrezzi e l’episodio che vedrebbe coinvolto un politico che, nel ritirare il veicolo forzosamente rimosso, avrebbe ottenuto dai vertici l’ok a non pagare il dovuto. Sono solo alcuni degli esempi fatti dal responsabile dei parchi cittadini e della sede BMS che ha aggiunto, in risposta a chi ha parlato della presenza in azienda di un albero del male: “È stato estirpato. La gente deve sapere che ho denunciato la mala gestio dell’azienda con relazioni che sono state protocollate. Come ho pure denunciato ai carabinieri forestali, dopo l’incendio che ha riguardato l’area, che cumuli di fasci di vegetali erano stati lasciati nel parco del Cillarese su indicazione del responsabile”. Tra coloro che di recente hanno parlato di sprechi e privilegi, anche il consigliere comunale Pasquale Luperti. “Immagino che l’assunzione di un suo famigliare, negli anni in cui era assessore, sia esclusa da questo contesto” ha commentato Trane che ha aggiunto: “Inoltre, la BMS disponeva di uffici vuoti in sede ma, sempre in quel periodo, vennero presi in affitto uffici di proprietà di famigliari di Luperti, destinati all’ufficio parcheggi”. Come un fiume in piena, Trane ha poi dichiarato di essere stato protagonista di una lite con un consigliere comunale, episodio avvenuto mentre lui era in servizio. Ha aggiunto di essersi autodenunciato verbalmente all’amministratore senza, però, che nei suoi confronti fossero presi i dovuti provvedimenti disciplinari. Un fatto riportato per rispondere al consigliere Riccardo Rossi che, a margine dell’ultima e “vivace” assemblea dei lavoratori, avrebbe commentato che nel periodo in cui era sindaco non ci sono mai state liti in BMS. Ma non è tutto. Secondo la ricostruzione di Sandro Trane, ci sarebbe chi- sempre in passato – avrebbe ripetutamente noleggiato auto di lusso attingendo a fondi aziendali. Infine, ma non per ultimo, riflettori accesi su nomi noti, parenti di professionisti altrettanto conosciuti, assunti con contratto co.co.co. passato in breve a tempo indeterminato.

