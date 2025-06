Brindisi: lavori in via Torpisana, i timori del PD

BRINDISI- A breve inizieranno i lavori di riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria e per la realizzazione di circa 300 parcheggi in via Torpisana. L’area interessata, che si trova incastonata tra il centro cittadino e il quartiere Commenda, è densamente popolata e molto frequentata. Da qui le preoccupazioni del Partito Democratico che teme che il comune di Brindisi non si sia organizzato per limitare i disagi di residenti e automobilisti. L’intervista a Francesco Cannalire del Pd e le rassicurazioni dell’assessore ai lavori pubblici, Cosimo Elmo.

