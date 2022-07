BRINDISI – Dopo la nota della Cgil sulla situazione definita al collasso all’interno dell’aeroporto del Salento, arriva la risposta da parte dei lavoratori dell’aeroporto brindisino.

Di seguito il comunicato dei lavoratori dell’aeroporto del Salento.

“Facendo seguito alla nota della CGIL FILCAMS/NIDIL,in data 05/Luglio 2022 pubblicato dalla testata giornalistica Brindisi Report i lavoratori tutti di Aeroporti di Puglia e delle ditte subappaltatrici sentono il dovere di contestare con forza quanto viene strumentalmente messo in evidenza dalla nota sindacale, esprimendo il proprio rammarico per le parole e gli attacchi fatti da una sola sigla sindacale, contro un’azienda e la sua dirigenza che, da sempre, hanno come punto di forza della propria strategia aziendale la tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, attuando tutte le azioni necessarie alla loro tutela.

Proprio prendendo spunto dal momento di particolare criticità che, a livello europeo, sta interessando il trasporto aereo e della capacità del nostro scalo di far fronte, sempre e comunque, alla forte crescita del traffico, sarebbe stato il caso, invece, di sottolineare come questo risultato sia il frutto di una seria politica aziendale, oltre che di una mirata promozione del territorio e di una maniacale attenzione alla qualità e all’efficienza dei servizi offerti all’utenza alla quale noi tutti siamo chiamati a contribuire e che è il frutto di una scrupolosa attività di formazione del personale.

Corre poi l’obbligo di ricordare che nonostante la stagionalità che da sempre caratterizza il traffico dell’Aeroporto del Salento, Aeroporti di Puglia ha costantemente migliorato gli standard dei servizi offerti attraverso una puntuale politica di investimenti finalizzati all’ampliamento e alla qualificazione della struttura stessa. Ciò ha permesso di raggiungere importanti obiettivi, anche in termini di stabilizzazioni dei lavoratori.

La recente installazione della prima Torre di controllo da remoto, poi, rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno il privilegio di operare in un aeroporto che, anno dopo anno, vede accrescere la propria importanza, anche a livello internazionale.

Sarebbe bene ricordare, poi, che vi sono specifiche norme di legge che regolano il microclima nei lunghi di interesse pubblico, norme che la nostra Azienda, attraverso la ditta incaricata della manutenzione, rispetta con particolare attenzione.

In conclusione, quali lavoratori quotidianamente impegnati a che la struttura aeroportuale brindisina operi ai più alti standard di servizio, respingiamo con forza gli attacchi strumentali portati ad Aeroporti di Puglia e alla sua dirigenza che, nei fatti rappresentano uno dei fiori all’occhiello delle imprese della nostra regione”.