BRINDISI – Un momento di ricordo, raccoglimento e preghiera per l’arma dei Carabinieri che a Brindisi celebra la “VIRGO FIDELIS” che come ogni anno si unisce alla “Giornata dell’Orfano”. La fedeltà della Vergine Maria ricordata dall’arcivescovo Domenico Caliandro e dal comandante provinciale il colonnello Leonardo Acquaro simbolo del motto dell’arma “nei secoli fedeli”. Una occasione di ritrovo delle massime cariche istituzionali per confermare lo spirito di unità nella difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini e dello stato.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts