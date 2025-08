Brindisi, l’argentino Scoppa prosegue con il club biancazzurro

𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐒𝐜𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫à 𝐚 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐅𝐂. Arrivato in biancazzurro nella finestra invernale della scorsa stagione, Federico Matías Scoppa – nato a San Nicolás de los Arroyos (Argentina) nel 1987 – è un centrocampista di grande esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha mosso i primi passi tra i professionisti con la squadra B del club argentino, per poi trasferirsi in prestito al Porto. Successivamente ha militato in Portogallo con il Covilhã, in Segunda Liga (2008-2009).

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di diverse squadre in giro per il mondo: in Ecuador con la LDU Loja, in Finlandia con l’Inter Turku (Veikkausliiga), e in Cile con il San Marcos de Arica, dove ha segnato il suo primo gol da professionista. Tornato in patria, ha giocato tra le fila di Defensores de Belgrano, Deportivo Santamarina e Atlético de Rafaela, con cui ha esordito nella massima serie argentina.

Nel 2016 il suo approdo in Italia, dove ha vestito le maglie di Catania, Monopoli, Cavese, Fano e Termoli, tra Serie C e Serie D.

