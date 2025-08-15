15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, la tradizione della processione all’alba nella speranza della pace

Davide Cucinelli 15 Agosto 2025
centered image

A Brindisi torna la tradizionale processione all’alba per la della festa di Maria Assunta in cielo, con una pensiero di speranza alla pace

centered image

