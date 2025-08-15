Brindisi, la tradizione della processione all’alba nella speranza della pace

A Brindisi torna la tradizionale processione all’alba per la della festa di Maria Assunta in cielo, con una pensiero di speranza alla pace
About Author
Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.
