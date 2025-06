Brindisi, la solidarietà del sindacato Siulp all’arma dei Carabinieri

Comunicato del sindacato di Polizia S.I.U.LP.

“Il Segretario Generale Provinciale, la Segreteria, il Direttivo e i Colleghi iscritti al Sindacato della Polizia di Stato S.I.U.L.P della Provincia di Brindisi, esprimono profondo cordoglio per la tragica morte del Collega dell’Arma dei Carabinieri, Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina nella periferia del Comune di Francavilla Fontana, nel corso di un inseguimento a un’autovettura con due persone a bordo che, poco prima, si stava preparando a un cruento evento delittuoso per poi darsi alla fuga.

Alla Moglie, le due Figlie, alle Famiglie e all’Arma dei Carabinieri tutta, va il nostro pensiero e la nostra vicinanza più sentita e partecipe, in questo momento di profondo dolore e sgomento.

Alle Forze dell’Ordine, nel contempo e con assoluto rispetto per il momento di dolore, un grazie per l’immediata e spontanea risposta, che ha permesso di annullare il momento di pericolo estremo, procedendo alla cattura dei due malviventi, dopo solo qualche ora e non senza difficoltà e dopo un secondo conflitto a fuoco con una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Grottaglie, che giunta prontamente nelle campagne del Comune di Grottaglie, a seguito della quale uno dei due rapinatori è deceduto.

Un impegno collettivo, forte e coeso, si impone oggi più che mai da parte delle Istituzioni, della Politica, delle Forze Sociali e dei Cittadini, nel reagire con determinazione, affermando con forza il Valore della Legalità e la Giustizia”.

