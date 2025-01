Brindisi, la Polizia Locale celebra San Sebastiano

Un momento di riflessione ma anche l’occasione per tracciare un bilancio. Presso la Cattedrale di Brindisi il 157° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale. Come sempre la cerimonia si svolge in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano.

