Brindisi, la maggioranza si ricompatta: ‘Opposizioni irresponsabili’

I partiti di maggioranza del Comune di Brindisi provano a fare quadrato attorno al Sindaco Giuseppe Marchionna dopo i tentativi delle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia: “La nota con cui le opposizioni annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Marchionna rappresenta l’esatta dimensione di una minoranza a cui non stanno a cuore i problemi della città. Il tutto, fino ad auspicare una gestione commissariale riveniente dalla delegittimazione dell’attuale governo cittadino.

Certo, nessuno intende sottovalutare i problemi che si registrano all’interno della maggioranza che si inquadrano in una dialettica politica così come avviene nelle naturali sedi dei partiti.

Ma da questo a promuovere una raccolta di firme per azzerare l’attuale esperienza amministrativa ne passa e fornisce l’esatta dimensione di un centro sinistra irresponsabile a cui non stanno certamente a cuore la crisi economica, le gravi ripercussioni occupazionali, sino a giungere agli sforzi che si stanno compiendo per traguardare risultati importanti, tra cui il corretto utilizzo dei fondi del PNRR e la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura.

Nell’auspicare un immediato ritorno al dialogo all’interno del centro destra ed anche all’interno delle singole forze politiche che lo compongono, finalizzato ad una rinnovata unità di intenti e alla esaltazione dei ruoli politici, respingiamo al mittente i tentativi di commissariamento e delegittimazione dell’operato del nostro Sindaco a cui il centro sinistra che oggi intende raccogliere le firme per lo scioglimento ha consegnato un Comune stracolmo di debiti e incapace di pensare ad un futuro migliore per i brindisini dimostrando allo stesso tempo la compattezza della maggioranza attestata dalle diciannove sottoscrizioni al presente documento, considerando l’astensione del Presidente del Consiglio Comunale in quanto figura istituzionale.

FIRMATO

Roberto Quarta

Nicola Di Donna

Ernestina Sicilia

Teodoro Pierri

Luca Tondi

Tiziana Martucci

Maria Ciaccia

Maria Lucia Vantaggiato

Raffaele De Maria

Mario Borromeo

Cesare Mevoli

Jacopo Sticchi

Antonio Monetti

Giuseppe Carletti

Lorenzo Guadalupi

Lidia Penta

Alessandro Miceli

Maurizio Colella

Veronica Mastrogiacomo

