Brindisi: la Lega esprime solidarietà all’amministratrice di BMS

BRINDISI- “La Segreteria Provinciale, la Segreteria Cittadina e il Gruppo Consiliare della Lega esprimono la più ferma condanna per il vile atto incendiario ai danni dell’Avv. Palladino e manifestano la loro piena e sincera solidarietà.
Tali gesti, oltre ad essere inqualificabili, rappresentano un attacco ai principi fondamentali di convivenza civile e di rispetto reciproco. Ribadiamo il nostro impegno, senza arretrare di un passo, a proseguire con determinazione nell’opera di tutela della legalità e nella difesa dei valori democratici”. Lo si legge in una nota del segretario cittadino della Lega, Alessandro De Vincienti, e del segretario provinciale, Sen. Vittorio Zizza.
