Brindisi: La GdF sequestra 1.200 cosmetici pericolosi

La Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato circa 1.200 cosmetici in vendita a Brindisi e Mesagne per contrastare la contraffazione e garantire la sicurezza delle persone. Cosmetici che contenevano una sostanza dannosa per la salute, il “Lilial”, vietato dall’UE dal marzo 2022. Gli agenti hanno individuato questi prodotti in due negozi, mascherando la loro reale composizione chimica con nuove etichette. Due persone sono state segnalate alla magistratura per violazione delle leggi sulla sicurezza dei cosmetici. Questa azione della Guardia di Finanza dimostra il ruolo chiave nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi alla sicurezza, garantendo la tutela della salute dei consumatori.

