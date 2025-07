Brindisi, la Gaw Assi Basket piazza il colpo Brunetti

Campagna acquisti spumeggiante per la GAW ASSI BASKET Brindisi, che impreziosisce il proprio roster con un acquisto di categoria superiore.

Si tratta è Luigi Brunetti #18 il nuovo super colpo del team brindisino, un giocatore versatile che può tranquillamente ricoprire gli spot di ala grande e pivot.

La ASD ASSI Basket Brindisi ha annunciato di aver ingaggio per la prossima stagione il talentuoso cestista, classe 1988, nato a Conversano (BA): 205 centimetri per 95 chilogrammi di pura potenza al servizio di coach Luca Laghezza.

Grazie al grande lavoro dell’area tecnica guidata dal General Manager Marco Stasi e dal Direttore Sportivo Stefano Moro, viene potenziato il roster con un giocatore di grande esperienza e affidabilità che vanta numerose presenze nei vari campionati italiani.

Brunetti è un cestista versatile che può tranquillamente ricoprire gli spot di ala grande e pivot e darà manforte sotto le plance per garantire fisicità e rimbalzi al roster biancorosso.

Dotato di un buon tiro dalla media distanza, nonostante la mole possente, Brunetti possiede buona tecnica e piedi veloci.

La sua straordinaria carriera rende testimonianza del grande valore dell’atleta: 12 stagioni in Serie B, chiuse ad oltre 12 punti e 8 rimbalzi di media.

Dopo l’esordio, neanche ventenne, in B Eccellenza a Fossombrone, tante esperienze in squadre storiche come Lumezzane, Orlandina, Ceglie, Bisceglie, Mola, Monteroni e San Severo.

Nel 2015/2016 l’exploit in Serie B con la canotta di Battipaglia, in cui chiude la stagione a 16 punti di media.

Nelle due stagioni successive disputa i playoff promozione per la serie A2 con Barcellona Pozzo di Gotto realizzando 12 punti di media.

Dopo le esperienze di Lecco e Corato, nel 2020/2021 la firma con la gloriosa Scandone Avellino (11 punti di media), prima di andare a rinforzare – sempre in Serie B – la Mastria Catanzaro.

Nel 2021 il ritorno in Puglia per essere protagonista nelle esperienze ambiziose in C Gold a Corato e Mola, con entrambe le squadre promosse in Serie B grazie al contributo sotto le plance proprio di Brunetti.

Nel 2023 veste i colori della DINAMO Brindisi con cui conquista la salvezza nel campionato di serie B interregionale, mentre la scorsa stagione conquista la promozione in serie C interregionale con i cugini della Mens Sana Mesagne.

A presentare le caratteristiche del nuovo atleta biancorosso coach Luca Laghezza: “Brunetti è un giocatore che seguivo da molto tempo per le sue caratteristiche tecniche e umane! Un’atleta che sarà molto importante nel nostro sistema di gioco, sia in attacco con il suo raggio di tiro da 3 punti che in difesa per la doti di rimbalzista e protezione del ferro. Brunetti sarà un punto di riferimento per lo spogliatoio e sarà un esempio per i nostri under che da lui possono apprezzare la dedizione a lavoro e la voglia di non mollare mai, migliorandosi sempre”.

Ecco le sue prime dichiarazioni di Luigi Brunetti : “Brindisi è una città che ama il basket: sono davvero felice di far parte di questo gruppo. È bastata una chiacchierata con i vertici della società per capire che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda ed accettare di far parte del progetto serio ed ambizioso di una società solida come l’ASSI Basket Brindisi, storica nel panorama cestistico pugliese. Garantirò̀ a tutti i tifosi il massimo impegno, in allenamento come in partita, ed insieme ai miei compagni cercheremo di riportare la GAW ASSI Basket Brindisi nel basket che conta”.

Questo invece il commento del DS Moro: “Posso dire che, oltre a essere un ragazzo eccezionale dal punto di vista tecnico, per mezzi atletici e tecnici, Brunetti è senza ombra di dubbio un giocatore di categoria superiore, e per questo non ho avuto dubbi nel proporgli il nostro progetto, che ha accettato con entusiasmo. Gigi è un giocatore di esperienza: non digerendo la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all’ultimo secondo. Il suo ingaggio dimostra come la società voglia fare il massimo allestendo un roster competitivo, continuando sempre nel progetto di crescita dei tanti giovani in squadra”.

”Lusingato di poter presentare alla città ed agli sportivi brindisini questo nuovo giocatore – commenta invece il GM Stasi – che viene a Brindisi con un unico e solo obiettivo: far decollare la GAW ASSI Basket Brindisi”.

Un ringraziamento particolare, da parte della società, a Lorenzo Vandoni per la disponibilità, professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts