Brindisi la Cittadella universitaria, è una corsa contro il tempo

Proseguono i lavori di ristrutturazione dell’ex sede dell’Agenzia delle Entrate a Brindisi. L’edificio diventerà un Polo Universitario ma è corsa contro il tempo per restare nei tempi imposti dal PNRR. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordiaNext Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’ potrebbe interessarti anche Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’ 28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordia 27 Agosto 2025 Davide Cucinelli Brindisi, il barocco festival celebra la “serva padrona” con Peppe Barra 27 Agosto 2025 Davide Cucinelli Ostuni: Il sindaco Pomes in processione tra la gente 27 Agosto 2025 Cristina Cavallo Rapina alle Poste e sequestro di persona: arrestati due brindisini 27 Agosto 2025 Michele Iurlaro “Caso Rodari”: in attesa del Tar nuove tensioni in maggioranza 27 Agosto 2025 Michele Iurlaro
potrebbe interessarti anche
Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’
Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordia
Brindisi, il barocco festival celebra la “serva padrona” con Peppe Barra
Ostuni: Il sindaco Pomes in processione tra la gente
Rapina alle Poste e sequestro di persona: arrestati due brindisini
“Caso Rodari”: in attesa del Tar nuove tensioni in maggioranza