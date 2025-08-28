28 Agosto 2025

Brindisi la Cittadella universitaria, è una corsa contro il tempo

Fabrizio Caianiello 28 Agosto 2025
Proseguono i lavori di ristrutturazione dell’ex sede dell’Agenzia delle Entrate a Brindisi. L’edificio diventerà un Polo Universitario ma è corsa contro il tempo per restare nei tempi imposti dal PNRR.

