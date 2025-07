Brindisi, Jaguar in fiamme sulla SS7

BRINDISI- Auto in fiamme sulla complanare della strada statale 7 Brindisi- Taranto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, verso le 18 circa, all’altezza dello svincolo per Restinco. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco. L’ auto andata a fuoco è Jaguar. Il veicolo era in movimento, non ci sono feriti. L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell intera area coinvolta.

