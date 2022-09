BRINDISI – Perde un altro pezzo di maggioranza l’amministrazione comunale di Brindisi con l’uscita di Italia Viva e del consigliere Lorenzo Guadalupi non seguito però da Alessio Carbonella. Una distanza sempre più netta con l’ala più a sinistra della maggioranza rappresentata dal sindaco Rossi e che guarda all’idea di terzo polo portato avanti da Renzi e Calenda e che punta ad essere protagonista in primavera delle elezioni amministrative brindisine. Guadalupi ha anche risposto a fratelli d’Italia ed al consigliere Oggiano che chiedevano una mozione di sfiducia per la giunta Rossi.