Brindisi: istituzioni e forze dell’ordine unite contro truffe agli anziani

Un’azione coordinata tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanti della comunità per contrastare le truffe agli anziani. È l’obiettivo emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta da Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, che ha sottolineato l’importanza di una “comunità unita che non vuole subire sopraffazioni e che si stringe a protezione dei nostri anziani”.

All’incontro hanno partecipato i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre ai sindaci della provincia, ai vescovi di Brindisi e Oria, ai rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti e delle strutture sanitarie locali.

L’obiettivo è quello di rafforzare le strategie di prevenzione condividendo le iniziative già adottate e studiando nuove misure per proteggere la fascia più vulnerabile della popolazione.

Tra le azioni già in atto, le forze dell’ordine hanno avviato campagne informative nei luoghi più frequentati dagli anziani, come le Chiese, con interventi dopo la Santa Messa per fornire consigli pratici su come riconoscere e sventare le truffe. I vescovi hanno assicurato la loro collaborazione coinvolgendo le comunità parrocchiali, mentre i sindaci hanno garantito il supporto dei Comuni attraverso il lavoro degli assistenti sociali. Anche i farmacisti e i medici di base si impegneranno nella divulgazione di buone pratiche di prevenzione.

Tra le prossime iniziative, la distribuzione capillare di un vademecum con regole semplici per riconoscere ed evitare i raggiri, che negli ultimi mesi hanno registrato un preoccupante aumento. Un fronte comune, dunque, per proteggere gli anziani e rafforzare la sicurezza sul territorio.

