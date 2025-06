Brindisi, irregolarità in un locale del centro: sequestro e sanzioni

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività programmate con ordinanza del questore di Brindisi, sono stati effettuati controlli amministrativi a carico di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino, con licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’operazione ha visto impegnati il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica della Questura di Brindisi, con il supporto delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera, oltre alla collaborazione di personale dell’ASL di Brindisi e dell’Ispettorato del Lavoro di Brindisi.

Durante i controlli, eseguiti in un noto esercizio pubblico situato nei pressi del Teatro Verdi, nel centro storico di Brindisi, sono emerse gravi irregolarità amministrative: mancata presentazione della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, assenza della Scia Sanitaria e carenza della documentazione relativa alla valutazione del rischio (DVR). In seguito a tali violazioni, è stato disposto il sequestro amministrativo del locale, in attesa delle decisioni del Suap del Comune di Brindisi.

Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7.000 euro.

Nel corso delle verifiche, ulteriori controlli condotti presso altri esercizi pubblici hanno rilevato la presenza di consolle esterne con DJ e diffusione sonora di musica. In merito a queste attività sono in corso accertamenti presso il Comune di Brindisi, volti a verificare il rispetto delle comunicazioni preventive previste dalla normativa vigente.

Le attività di controllo amministrativo, coordinate dalla Questura, proseguiranno nelle prossime settimane, con ulteriori verifiche mirate al rispetto delle normative di settore.

